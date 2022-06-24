Об отступлении из Лисичанска речь пока не идет, - председатель РГА Власенко

Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко заверил, что об отступлении военных из Лисичанска пока речь не идет.

Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Авиация работает, "Точки-У", работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское.

Везде обстрелы, боевые действия.

Об отступлении из Лисичанска пока речь не идет", - заявил Власенко.

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Власенко также заверил, что украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится "некоторое время, это не вопрос часа или дня".