Об отступлении из Лисичанска речь пока не идет, - председатель РГА Власенко
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Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко заверил, что об отступлении военных из Лисичанска пока речь не идет.
Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Авиация работает, "Точки-У", работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское.
Везде обстрелы, боевые действия.
Об отступлении из Лисичанска пока речь не идет", - заявил Власенко.
Власенко также заверил, что украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится "некоторое время, это не вопрос часа или дня".