Шольц призывает мир не ослаблять давление на Россию

Мировое сообщество не может позволить себе ослаблять давление на Россию, пытающуюся создать глобальный продовольственный кризис.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении к участникам Международной конференции по продовольственной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Путин еще несколько недель назад пообещал, что станет возможным экспорт зерна из Украины, прежде всего морем. Но такое обещание ничего не стоит, если оно не выполняется", - заявил глава немецкого правительства.

Россия, сказал он, должна помочь сделать возможным экспорт и в конце концов начать работать вместе с ООН.

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Шольц призвал всех не снижать политическое давление на ответственных в Москве, кто легко может принять соответствующие решения.

"Речь идет также о глобальной солидарности", - отметил политик.

Шольц сослался на данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым 323 млн человек могут оказаться перед угрозой выживания из-за нехватки продуктов питания, и это "трудно себе представить". Из них 47 млн – те, кто пополнил эту группу из-за российской войны в Украине, подчеркнул канцлер.

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Он отметил, что в то время, когда во многих уголках Африканского континента умирают дети, старики и больные, во многих уголках Украины не могут собрать урожай из-за войны. В то же время, в черноморских портах и на элеваторах лежат миллионы тонн зерна, которое нельзя экспортировать. А миллионы фермеров по всему миру не могут из-за высоких цен купить горючее и удобрения.

"Ответственность за эскалацию несет Россия, и только она", - констатировал Шольц, добавив, что человечеству грозит сильнейший голод за десятилетия.

Входящие в Global Crisis Response Group страны, инициированную генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, пытаются найти солидарные и всеобъемлющие решения проблемы, сказал глава немецкого правительства.

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