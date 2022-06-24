Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установить огневой паритет, - Залужный в разговоре с Милли
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.