Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установить огневой паритет, - Залужный в разговоре с Милли

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.

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