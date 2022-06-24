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Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установить огневой паритет, - Залужный в разговоре с Милли

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Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установить огневой паритет, - Залужный в разговоре с Милли
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.

Читайте: Враг имеет огневое преимущество. ВСУ ведут маневренную оборону, - Залужный

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Залужному-респект...
  • три - пятнадцать
    і це правда - тільки питання не зовсім по адресу..
    буба, зброю давай, чухно зелене - ЗСУ вимагають з тебе, клован прибацаний!
  • Maksim Perepelitca
    Пробігся зараз по сайтах на укрнеті , в фб і тут - на цн , бачу сьогодні сталась якась божевільна атака руснявих тролів , на мізки українців , зі зрадофільним уклоном ,, тіпо - фсьопрапало , руцкіє взялі Міколаєвку , наши Северодонєцк сдают , снарядоф не фатаєт , ай яй яй і всьо такоє і тому подобноє .Зрада зрадная , мля .
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