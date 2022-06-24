России не удается помешать поставке западного оружия для Украины, - Sky News

По данным Sky News, россияне пытаются, но не могут атаковать поставки западного оружия в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Представитель Министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что оружие, в том числе системы большой дальности, успешно доставляется в Украину, и РФ не может этому помешать.

Он также не придал большого значения уходу украинских войск из Северодонецка.

"Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они занимают положение, в котором могут лучше защищаться", – сказал чиновник.

Читайте: Россия хочет полностью убрать ОБСЕ из Украины: блокирует продолжение мандата, - заявление ЕС