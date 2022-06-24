В Харьковской области депутат ОПЗЖ Лазуренко получил два года тюрьмы за госизмену

Депутата Солоницевского поселкового совета в Харьковской области от ОПЗЖ Андрея Лазуренко суд признал виновным в государственной измене и назначил наказание в виде двух лет заключения без конфискации имущества.

Об этом стало известно из приговора Киевского районного суда города Харькова, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особа_1 признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины, и назначить ему согласованное сторонами согласно соглашению о признании виновности от 09.06.2022г. наказание в виде лишения свободы два) года без конфискации имущества", - говорится в приговоре.

Согласно материалам уголовного производства, в период со 2 по 5 марта депутат по WhatsApp звонил представителям молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будет оккупирована представителями вооруженных сил РФ, которые будут поддерживать политический движение указанной партии.

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Он предоставлял указания подготовиться, чтобы совместно совершить насильственные действия в отношении представителей государственной власти Украины и лиц, выполняющих функции по ее охране, а именно: представителей подразделений териториальной обороны Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и правоохранительных органов.

Из судебного документа становится известно, что в судебном заседании обвиняемый признал вину, раскаялся в совершенном уголовном правонарушении и активно способствовал раскрытию данного преступления.

"Потерпевших от уголовного правонарушения нет. Ущерб вследствие совершения уголовного правонарушения не нанесен, тяжелые последствия отсутствуют", - отмечается в документе.

Как сообщалось, депутата Солоницевского сельского совета от ОПЗЖ задержали 15 марта.

В прокуратуре не называли фамилии депутата, но, по данным СМИ, речь шла об Андрее Лазуренко. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от ОПЗЖ. Являлся директором юридической компании "Ангард-АТТ".