В Харьковской области депутат ОПЗЖ Лазуренко получил два года тюрьмы за госизмену
Об этом стало известно из приговора Киевского районного суда города Харькова, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Особа_1 признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины, и назначить ему согласованное сторонами согласно соглашению о признании виновности от 09.06.2022г. наказание в виде лишения свободы два) года без конфискации имущества", - говорится в приговоре.
Согласно материалам уголовного производства, в период со 2 по 5 марта депутат по WhatsApp звонил представителям молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будет оккупирована представителями вооруженных сил РФ, которые будут поддерживать политический движение указанной партии.
Он предоставлял указания подготовиться, чтобы совместно совершить насильственные действия в отношении представителей государственной власти Украины и лиц, выполняющих функции по ее охране, а именно: представителей подразделений териториальной обороны Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и правоохранительных органов.
Из судебного документа становится известно, что в судебном заседании обвиняемый признал вину, раскаялся в совершенном уголовном правонарушении и активно способствовал раскрытию данного преступления.
"Потерпевших от уголовного правонарушения нет. Ущерб вследствие совершения уголовного правонарушения не нанесен, тяжелые последствия отсутствуют", - отмечается в документе.
Как сообщалось, депутата Солоницевского сельского совета от ОПЗЖ задержали 15 марта.
В прокуратуре не называли фамилии депутата, но, по данным СМИ, речь шла об Андрее Лазуренко. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от ОПЗЖ. Являлся директором юридической компании "Ангард-АТТ".