Проект Притулы "Народный Байрактар" собрал деньги на 4 вместо 3 беспилотников
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Украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен, которых хватит на покупку четырех "Байрактаров".
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на социальные сети, об этом заявил сам волонтер.
"На сбор суммы в 500 миллионов гривен была отведена неделя, однако наши непобедимые люди за меньший срок собрали 600 000 000!!!
"Я благодарю всех, кто присоединился к проекту "Народный Байрактар"!!! Это действительно был проект, который объединил всех независимо от возраста, гендера или вероисповедания! Люблю вас всех и горжусь, что дышу с вами одним воздухом!" – отметил Притула.