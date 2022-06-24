Проект Притулы "Народный Байрактар" собрал деньги на 4 вместо 3 беспилотников

Украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен, которых хватит на покупку четырех "Байрактаров".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на социальные сети, об этом заявил сам волонтер.

"На сбор суммы в 500 миллионов гривен была отведена неделя, однако наши непобедимые люди за меньший срок собрали 600 000 000!!!

"Я благодарю всех, кто присоединился к проекту "Народный Байрактар"!!! Это действительно был проект, который объединил всех независимо от возраста, гендера или вероисповедания! Люблю вас всех и горжусь, что дышу с вами одним воздухом!" – отметил Притула.

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