Зеленский на фестивале Гластонбери призвал оказывать давление на политиков для помощи Украине: "Докажите, что свобода всегда побеждает!"

Президент Владимир Зеленский призвал участников одного из самых мощных мировых фестивалей Гластонбери в Великобритании оказывать давление на политиков с целью усилить помощь Украине в восстановлении мира.

Соответствующий призыв глава Украины выразил в ходе выступления в формате онлайн, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что в этом году фестиваль возобновлен после двух лет перерыва. Пандемия поставила на паузу жизнь миллионов людей по всему миру, но не сломила.

"Мы в Украине тоже хотели бы сейчас вернуться к жизни, какой она была, и наслаждаться свободой и этим прекрасным летом. Но не можем этого сделать из-за самой страшной вещи – Россия украла у нас мир.

Но! Мы не дадим российской войне сломить нас. И хотим остановить войну, пока ее последствия не разрушили жизнь людей еще и в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки – все они сейчас под угрозой.

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Вот почему я обращаюсь к вам за поддержкой!

Гластонбери – это самая большая концентрация свободы в эти дни. И я прошу вас поделиться этим чувством со всеми, чья свобода – под ударом.

Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий. Найдите нашу благотворительную платформу United24. И оказывайте давление на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир.

Время – бесценно, а каждый день стоит жизней. Чем больше людей присоединится к защите свободы и правды, тем скорее закончится российская война против Украины. Докажите, что свобода всегда побеждает!" – призвал глава Украины.