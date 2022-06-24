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ЕС в ОБСЕ: Путин просто должен приказать прекратить войну и вывести войска из Украины

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ЕС в ОБСЕ: Путин просто должен приказать прекратить войну и вывести войска из Украины
Президент РФ Владимир Путин, чтобы покончить с гибелью людей и разрушением в Украине, должен просто дать приказ о прекращении войны и выводе с украинской территории российских войск.

Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В четыре часа 24 февраля началась самая большая захватническая война в Европе со времен Второй мировой войны, которая принесла невыразимые страдания народу Украины. Мир знает, кто агрессор. Своим умышленным, неспровоцированным и неоправданным нападением Россия избрала быть агрессором, что мы решительно осуждаем. в дальнейшем солидарен с Украиной и ее народом", - говорится в заявлении.

Как напомнили в ЕС, на прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила: масштабы смертей и разрушений в Мариуполе свидетельствуют о серьезных нарушениях международного права, а "ужасные вещи, совершенные в отношении гражданского населения, оставят неизгладимый след, в том числе для грядущих". поколений". В то же время несколько недель назад посол РФ в Великобритании назвал эти разрушения "побочным ущербом".

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"Похоже, сейчас это цинично повторяется в Северодонецке и других местах Украины. Избежать такого ущерба достаточно легко. Президенту Путину просто нужно дать приказ прекратить эту войну и вывести все российские силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе также отметили, что агрессия России является трагедией для Украины и в то же время - острым вызовом для международного сообщества, ведь представители РФ ставят под сомнение термин "международный порядок, основанный на правилах".

"Недавнее заявление президента Путина о "возвращении и укреплении территории" разоблачило империалистический характер российской захватнической войны против Украины и четко продемонстрировало его насильственную и неоимпериалистическую попытку обычного территориального завоевания и переписывания истории", - говорится в документе.

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В ЕС заверили, что продолжат оказывать мощную поддержку экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь. "Наши финансовые санкции, направленные на снижение военного потенциала агрессора, являются еще одной важной частью этого уравнения. Захватнические войны не окупились в прошлом и еще более необходимо, чтобы они не окупились в современном мире", - говорится в заявлении.

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  • ПравдаЛюбка
    *ВИ ЇСТИ ХОЧЕТЕ, МИ - ЖИТЬ!* Кричать голодні -" Поможіть! Порти давайте розблокуєм!" Вам Україна не болить - " Міста всі потім відбудуєм. Ви лише дайте нам зерна, На п'яти голод наступає. " А те, що в нас іде війна? Від куль щодня хтось помирає. А те, що в нас крадуть зерно, Вивозять фурами до себе. Ці факти вам, ніби кіно, То ж не у вас палає небо. А як родину повернуть? Ні чоловіка, ні дитини... Жінки собі волосся рвуть, Чорну вдягаючи хустину. Як не своє, то не болить? Своя сорочка ближча тілу. Ви їсти хочете, ми - жить! Хіба вам є до того діло? Загородили ми грудьми Весь світ. Тож не ховайте очі. Ми вберегли вас від війни, Лише у нас тривожні ночі. Немає у людей житла, Зруйновані міста і села. Щодня могили і тіла, Усіх, які за вас померли. Бо то на нас цей звір пішов. Коли б його не зупинили - Уже й до вас би теж прийшов І вже б у вас росли могили. Цей звір роками кров смоктав І сіяв смерть, а всі мовчали. Його здолати час настав, Бо зовсім не на тих напали! Та замість нам допомогти Здолати зло та жити в мирі. Відкрити просите порти, Піти на поступки росії. А як же ми? Усі мовчать... Лунають лиш слова красиві. Ракети нам щодня летять, А ви з родинами... Щасливі... Минула ця страшна весна І літо, літо на порозі. Чи є в тім світова вина, Що нас тримають у облозі? Що в нас "котли" і геноцид, Що нас з лиця землі стирають. Нас просто знищують, як вид, Бо сил здолати нас не мають. Ви мовчите... Вам би зерна... Що трапилось з цим білим світом? Бажаю вам, щоб крик -" Війна! " Не чули ви і ваші діти. Автор :© Віолетта Кравченко .
  • Paul Foxen
    Господін ШікльГрубер просто должен остановіть вайну і вивєсті вайска із Австрії Чехословаччині Польші сєсєсєр і тд...
  • Super Gut
    О, ця двіжуха мені все більше подобається. Тепер ЄС виступає з нами єдиним фронтом у антіпутлерівській коаліції.
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