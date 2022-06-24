Российские оккупанты 24 июня обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области, - ОВА

Российские военные около 18:00 обстреляли Хотинскую громаду Сумской области, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около 18 часов россияне дважды обстреляли Хотинскую громаду из артиллерии. 4 прихода и САУ, и около 10 из реактивных систем залпового огня. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

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