Доказательства по делу об агентурной сети ГРУ РФ должны стать основой самых жестких санкций, - "слуга народа" Арахамия

Доказательства по делу об агентурной сети Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, в которую входил народный депутат Андрей Деркач, должны стать основой самых жестких антироссийских санкций.

Об этом председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Разоблачение Службой безопасности Украины агентурной сети ГРУ РФ, в которую входил нардеп Деркач, позволило получить доказательства, которые должны лечь в основу самых жестких санкций", - отметил политик.

По данным Арахамии, СБУ установила, что были выделены миллионы долларов для создания частных охранных фирм под кураторством российских разведчиков.

"Эти факты подтверждают не только то, что Россия является спонсором терроризма, но и то, что для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США. То есть превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов", - отметил Арахамия.

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По его убеждению, в этой связи Россия должна быть полностью отрезана от возможности получать, хранить, переводить доллары, евро или другую свободно конвертируемую валюту. "Ведь для них это инструмент финансирования преступлений, а не способ развивать экономику, создавать блага и делиться ими с человечеством", - заявил народный депутат.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, в которую входил народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В отношении депутата начато досудебное расследование.