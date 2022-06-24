Мэр города Южный Харьковской области, запретивший выдавать оружие теробороне в начале вторжения, получил 5 лет условно и уже вышел на работу

Мэр города Южный (Харьковская область) заблокировал в первые дни наступления россиян выдачу оружия членам местной теробороны. Его наказали – присудили 5 лет с испытательным сроком два года. И он уже снова вышел на работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал харьковский адвокат Владимир Рисенко.

Он отметил: "Вчера в Харькове взорвалась настоящая Государственная измена. Я не смог о ней написать - просто опустились руки. Но настоящую государственную измену надо фиксировать и, главное, уничтожать. Потому что она просто на наших глазах уничтожает Украину".

Районный суд в Харькове вынес приговор государственному изменнику - мэру города Южный Харьковской области. Но, неожиданно, не за государственную измену. Чистая хронология. Прочтите ее очень внимательно.

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28 февраля руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что правоохранители задержали мэра Южного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора по подозрению в госизмене.

4 марта Брюханову объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена). Что ему инкриминируют? О, здесь очень интересно.

Лежит себе в судебном реестре определение от 27 мая 2022 г., в котором все очень хорошо написано:

"Следователь указывает, что лицо_1 будучи председателем Южногородской территориальной громады Харьковской области после вторжения Вооруженных Сил Российской Федерации в государственную границу Украины, 27.02.2022 в неустановленное следствием время, находясь в г. Южный Харьковской области, у лицо_1 возник преступный умысел направлен на умышленное совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем блокирования выдачи огнестрельного оружия представителям териториальной обороны в период вооруженного конфликта. С этой целью лицо_1 обратился в городской совет о не допущении вооружения военных формирований на территории Южной городской территориальной громады для защиты территориальной целостности Украины".

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Простая и очевидная государственная измена - мэр города в Харьковской области обратился в городской совет и заблокировал выдачу оружия ТРО. Также выступил перед местными жителями и призвал не сопротивляться российским оккупантам.

Чем это подтверждено? И многим: "Следователь указывает, что обоснованность предъявленного ЛИЦО_1 подозрения подтверждается собранными входе проведения досудебного расследования доказательствами, а именно: сообщением об выявленном уголовном правонарушении от 28.02.2022, заявлением ЛИЦО_2 , ЛИЦО_6 , ЛИЦО_4 , ЛИЦО_9 , допросами ЛИЦО_6 , ЛИЦО_5 , ЛИЦО_2". Видите, вон куча свидетелей это подтверждает. А еще прокуратура хотела для доказательства вины Брюханова "провести допросы свидетелей, получить материалы публичного выступления ЛИЦО_1, после чего провести экспертизы видео-, звукозаписи и портретной экспертизы по таким материалам".

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При чем доказать вину прокуратура хотела именно по ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена). От 12 до 15 лет лишения свободы.

Еще 27 мая горело таким желанием. И суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил сроки до 28.08.2022г.

Но здесь и появляется знаменитое НО.

Но это желание внезапно исчезает. Никакие экспертизы никто уже не проводит.

11 июня 2022 прокурор отдела Харьковской областной прокуратуры Бондаренко А.А. заключает с Брюхановым соглашение о признании виновности, в котором уже нет никакой государственной измены. Исчезла. Его действия переквалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) – от пяти до десяти лет.

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И уже 20 июня 2022 Киевский районный суд Харькова выносит приговор, в котором утверждает это соглашение с прокуратурой.

Пять лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком в два года. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и освободить ее из-под стражи из зала суда.

Все. Свободен на все четыре стороны. Только за пределы Украины уезжать нельзя.

На фото государственный предатель, мэр города, который заблокировал выдачу оружия ТРО и призвал не сопротивляться оккупантам. Который вчера вышел на работу.

Работать мэром города в Харьковской области, в которой продолжается война и каждый божий день гибнут украинцы, сопротивляясь оккупантам, сидя дома под обстрелами, ожидая освобождения на оккупированной части области.

Все, вот сейчас все. Вернее все. Все цензурные слова у меня закончились".

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