"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", - Кулеба
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры ускоряют поставки вооружений в Украину.
"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", – сказал министр в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Кулеба добавил, что только за сегодняшний день, 24 июня, президент Владимир Зеленский провел два совещания по поставкам вооружений.
"Партнеры также видят, что нам необходимо больше оружия и четко знают, какое оружие нам необходимо передать", - сказал глава МИД.