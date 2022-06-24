Российский посол Антонов предлагал США "тайное перемирие" по Украине за спиной Киева, - Politico

Посол России в США Анатолий Антонов во время ужина с экс-послом США в Афганистане Залмаем Халилзадом предлагал "тайное перемирие" и пугал "нацистами в Киеве".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Антонов с Халилзадом решили поужинать в ресторане Cafe Milano в Джорджтауне, районе вдоль северо-западного побережья Вашингтона.

Халилзад начал разговор с того, что нужно найти "некий путь" окончания войны России против Украины через договоренности, с чем Антонов согласился. Однако он сразу спросил, на какие уступки США готовы пойти. А американский дипломат настоял, что такие вещи Антонову следует обсуждать с украинскими послами, а не с ним.

Тогда Антонов начал пугать своего собеседника "нацистами в Киеве".

"У вас здесь живет много евреев в Соединенных Штатах? Почему они терпят все то, что происходит в Киеве?" - сказал он.

Далее российский посол посетовал на президента Владимира Зеленского, что он "разрушает будущее Украины".

Впоследствии в беседе подняли вопросы отношений между США и Россией. Антонов сказал, что Россия "требует уважения" и "хочет, чтобы США уважали Россию".

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