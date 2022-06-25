В течение 24 июня на южном направлении уничтожены 46 оккупантов, 1 пушка "Гиацинт", 2 танка и 7 единиц бронетехники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке 24 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "В южной операционной зоне противник продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, на которые был оттеснен уверенными действиями наших подразделений.

Новые ударные группировки не зафиксированы, но имеющимися силами по направлению Высокополье рашисты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потемкиного. Неудачно. Потеряв 2 танка, 4 бронированных машины и умножив 19 на 200, враг отступил.

После ракетного удара утром по пригороду Николаева, из тяжелой ствольной артиллерии и ракетного комплекса "Точка-У", по направлению оккупированных территорий Херсонщины, установлено, что потерь и пострадавших нет, но производственной инфраструктуре нанесен существенный ущерб.

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В Бериславском районе Херсонщины враг совершил внезапный авиационный налет вертолетами, выпустив 6 неуправляемых ракет. Предварительно существенных разрушений и пострадавших нет.

Вечером с применением вражеской стратегической авиации по направлению оккупированной Херсонщины был атакован Криворожский район. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, одна попала в сельскохозяйственные угодья на окраине Нововоронцовки. Повреждена сельскохозяйственная техника, критические разрушения и человеческие потери, предварительно, нет.

В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные "Орланы-10". Еще одна "птичка-разведчица" заземлена безвозвратно.

Нашими штурмовиками нанесен авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами – в районе Александровки.

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В итоге подтвержденные потери противника за сутки составляют 46 рашистов, крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка "Гиацинт", 2 танка Т-72 и 7 единиц другой бронированной техники.

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Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма "похудела" до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля. Остальные укрылись в пунктах базирования".