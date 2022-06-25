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В Пентагоне считают, что временный выход украинских войск из Северодонецка может улучшить оборонные позиции ВСУ, - СМИ

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В Пентагоне считают, что временный выход украинских войск из Северодонецка может улучшить оборонные позиции ВСУ, - СМИ
В Минобороны США считают, что наступление российских войск в Луганской области преувеличено, а возможный временный выход ВСУ из Северодонецка не повлияет на позиции врага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Источник военного ведомства отметил, что временный выход украинских войск из Северодонецка только улучшит оборонные позиции ВСУ.

"Уходя из Северодонецка, ВСУ занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону", - говорится в сообщении.

В Пентагоне также заявили, что российские силы пытаются, но не могут нацелиться на поступающее в Украину западное оружие.

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  • Frol Fedoroff
    Город мы вернем. Печально другое - хоть все и говорят, что Рашке каюк, но пока орки стирают с карты наши города. убивают мирное населения и мародерствуют. А перелома пока даже не видно. Да и власти оказались менеджерами никакими.
  • Ан Мур
    Frol Fedoroff не обирав Зеклованів. Якраз навпаки - він в числі 25% розмув, що то таке...
  • Ан Мур
    При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

    Повідомляє Олег Шарп:
    "На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
    Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
    Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
    Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
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