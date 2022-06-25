Оккупанты обстреляли Широковскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко
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Снова под обстрел попал Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь долгих воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская громады. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в других районах области в эту минуту спокойно.