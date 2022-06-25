Страны G7 объединены для реагирования на использование Путиным пищи в качестве оружия, - глава МИД Канады Жоли
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Все члены Большой семерки решительно настроены противостоять планам превращения пищи в оружие и глобальный продовольственный кризис, создаваемый президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ.
"Министры иностранных дел G7 провели встречу для обсуждения лидерского саммита на следующей неделе, поддержку Украины и противостояние глобальному продовольственному кризису. Мы более объединены, чем когда-либо в вопросе реагирования на использование Путиным пищи как оружия, влияющего на миллионы людей в мире" , – отметила Жоли.