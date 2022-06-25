Удар по Десне: выпущено 20 ракет по поселку с территории Беларуси. Разрушены объекты инфраструктуры. Предварительно без потерь
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Сегодня, 25 июня, около 05 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
Как отмечается, с территории Республики Беларусь из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.
"Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь. Подробности уточняются и будут сообщены впоследствии", - отмечают в ОК "Північ".