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Удар по Десне: выпущено 20 ракет по поселку с территории Беларуси. Разрушены объекты инфраструктуры. Предварительно без потерь

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Удар по Десне: выпущено 20 ракет по поселку с территории Беларуси. Разрушены объекты инфраструктуры. Предварительно без потерь
Сегодня, 25 июня, около 05 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

Как отмечается, с территории Республики Беларусь из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.

"Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь. Подробности уточняются и будут сообщены впоследствии", - отмечают в ОК "Північ".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Бульбаші паскуди.
  • Андрій Пристай b05bcd3a
    Таракан вусатий, прийде час і ЗСУ тебе повісять з яйця, відплата прийде скотино.
  • Elena Volhova
    Как только Бульбофюрер ездит к ***** на поклон сразу же начинаются удары с территории ублюдочной белораши. Бибочка как обычно сотрет с губ и сделает вид что ничего не было. Дебил! Ставь уже ультиматум! Ещё один обстрел и война!
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