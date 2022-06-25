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Взрывы на Житомирщине: выпущено около 30 ракет, незначительные разрушения военной инфраструктуры, 1 воин погиб, 1 - получил ранение

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Взрывы на Житомирщине: выпущено около 30 ракет, незначительные разрушения военной инфраструктуры, 1 воин погиб, 1 - получил ранение
Враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, как и в первый день полномасштабного вторжения, начиная с 4:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине! В этот раз по территории области было выпущено около 30 ракет", - говорится в сообщении.

"В настоящее время есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения", - добавляет Бунечко.

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Как уточнил в фейсбуке мэр Житомира Сергей Сухомлин, по окрестностям Житомира было выпущено 24 ракеты. В самом областном центре прилетов не было.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Чому Україна не б'є по скупченням війська на кацапії та по казармам?
  • Frol Fedoroff
    Надо признать. Белорусы это те же орки, только младшие. Пятый месяц см территории Бульбандии взлетают кацапские самолеты, летят ракеты которые наносят удары по городам Украины. И где антивоенные протестов Минске, Гомеле, Витебске ? Хотя бы босиком и с цветами для ментов? Их просто нет
  • Чайка Київ
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