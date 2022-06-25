Взрывы на Житомирщине: выпущено около 30 ракет, незначительные разрушения военной инфраструктуры, 1 воин погиб, 1 - получил ранение

Враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, как и в первый день полномасштабного вторжения, начиная с 4:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине! В этот раз по территории области было выпущено около 30 ракет", - говорится в сообщении.

"В настоящее время есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения", - добавляет Бунечко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром в Житомирской области раздавались взрывы, - ОГА

Как уточнил в фейсбуке мэр Житомира Сергей Сухомлин, по окрестностям Житомира было выпущено 24 ракеты. В самом областном центре прилетов не было.