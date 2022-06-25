Враг нанес ракетный удар по военному объекту на Яворовщине, - Львовская ОВА
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6 ракет было выпущено по Львовской области из Черного моря. Две из них удалось сбить, остальные - попали в военный объект в Яворовщине, 4 человека пострадали. Пожар локализован.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 4 часа утра ракетный удар претерпел военный объект на Яворовщине. По предварительной информации, Воздушному командованию "Захід" Воздушных Сил ВС Украины удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели", - отметил он.
По словам Козицкого, ракеты были выпущены из Черного моря. 4 человека пострадали. Пожар локализован.