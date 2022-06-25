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Враг нанес ракетный удар по военному объекту на Яворовщине, - Львовская ОВА

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Враг нанес ракетный удар по военному объекту на Яворовщине, - Львовская ОВА
6 ракет было выпущено по Львовской области из Черного моря. Две из них удалось сбить, остальные - попали в военный объект в Яворовщине, 4 человека пострадали. Пожар локализован.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 4 часа утра ракетный удар претерпел военный объект на Яворовщине. По предварительной информации, Воздушному командованию "Захід" Воздушных Сил ВС Украины удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели", - отметил он.

По словам Козицкого, ракеты были выпущены из Черного моря. 4 человека пострадали. Пожар локализован.

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Топ комментарии

  • Сергей Шпомер ed61e500
    Пока всё выглядит логично: 1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война. 3. Война началась для того чтобы не началась война. 4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё равно не бомбили. 6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.А еще позже и нефтебазу в Белгороде. 8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм. 9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов. 10. Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией Вооруженных сил РФ. 11. Страна не имеющая ядерного оружия хотела напасть на страну, имеющую ядерную триаду. 12. В Украине разрабатывали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
  • Валентина Саюн c856325a
    Що ж саме головне столицю укріпити,а то що гатить зранку по військових, то "велика стратегія" маленького недонаполеона.
  • Alex Alex 3b1a281f
    73%......від виборців України... так захотіли....:

    "папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, деркачів, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... рабіновічів, навінскіх... .."
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