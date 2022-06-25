Воздушные силы ВСУ нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении. На южных рубежах поражен вражеский склад боеприпасов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, враг наносит ракетные удары по территории Украины ракетами разного класса - воздушного, морского и наземного базирования.
"Оккупанты продолжают вести воздушную разведку с помощью БпЛА разных типов по всей линии фронта, а также и внутри страны. Один из этих БпЛА оперативно-тактического уровня 24 июня сбит зенитно-ракетным подразделением Воздушных Сил на Киевщине. Очевидно оккупанты изучают готовность нашей обороны, слабые места критических объектов инфраструктуры, логистику и маршруты поставок западного вооружения", - говорится в сообщении.
Командование Воздушных сил также информирует, что авиация Воздушных Сил ВС Украины ежедневно минусует технику и личный состав оккупантов.
24 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении - уничтожили восемь боевых машин пехоты, живую силу врага. А на южных рубежах ударная авиация Воздушных Сил поразила очередной склад боеприпасов российских оккупантов.
Тем временем противовоздушная оборона Десантно-штурмовых войск 24 июня минусует еще один российский штурмовик Су-25!