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В Пентагоне уточнили, какая техника содержит новый пакет помощи для Украины

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В Пентагоне уточнили, какая техника содержит новый пакет помощи для Украины
Пакет военной помощи Украине от США будет содержать 18 катеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Пентагон.

В частности, речь идет о двух 10-метровых речных судах, шести 12-метровых морских боевых кораблях и десяти 11-метровых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

Отмечается, что в большинстве своем эти катера предназначены для защиты рек, но их также можно использовать в прибрежных районах.

Также последний пакет содержит четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS; 36 тысяч патронов калибра 105 мм; 18 тактических тягачей для гаубиц; 1200 гранатометов Mk-19 и 2000 пулеметов.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    В асфальті
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Могли взагалі нічого не дати, спитайте бубочку і зелених підарів які сралися щ міжнародними партнерами і ніхєра для оборони не робили, натомість ******* бабло на асфальті
  • KosAn30 JT26
    вам баранам уже сотый раз сказали что лендлиз будет к осени пока это отдельная помощь от США а не ленд лиз.
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