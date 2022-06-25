Должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину. Путин – военный преступник и хочет уничтожить нашу нацию, - Яценюк

Для восстановления украинской экономики должен быть разработан новый беспрецедентный план привлечения всех стран Группы семи и стран свободного мира.

Об этом заявил глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 24 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк назвал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС "огромным геополитическим сдвигом": "Это чрезвычайно важное геополитическое решение, которое сделает Украину и Европу лучше, сильнее и безопаснее".

В то же время, как подчеркнул он, это должно стать основой для будущего плана восстановления Украины.

"Главный вопрос – как спасти Украину, спасти нашу нацию. Без сомнения, Путин хочет уничтожить Украину и уничтожить всю украинскую нацию. Он – фашист, он – нацист, он – военный преступник. И на этом историческом этапе времени нет ни одного другого пути, кроме как как помочь Украине", - подчеркнул глава КБФ.

Для восстановления украинской экономики, как отметил Арсений Яценюк, должен быть разработан новый беспрецедентный план, традиционно называемый новым "планом Маршалла".

"Это должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину", – подчеркнул он.

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"Но самый важный вопрос сегодня - как завершить эту войну. И здесь большая разница между тем, чтобы завершить войну, и тем, чтобы победить. Мы должны победить в этой войне. Для того чтобы защитить Украину и каждую страну свободного мира. Другого пути нет . Мы победим", - сказал Арсений Яценюк.