Несколько российских генералов отстранены от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины, - разведка Великобритании

С начала июня высшее командование России отстранило несколько генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, среди отстраненных генералов - командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, также некоторое время исполнявший обязанности Главного оперативного командующего.

"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке, отметив, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Также читайте: Угрозы России атаковать посольство США в Киеве актуализируют вопрос закрытия неба, - ГУР Минобороны