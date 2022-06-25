Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34, 7 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1511 танков и 3645 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 июня потери личного состава противника составляют около 34 700 человек.