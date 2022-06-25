Скорее всего, война РФ против Украины закончится за столом переговоров, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс должен обеспечить максимально сильную позицию Украины.

Об этом он сказал в интервью El Pais, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины. И лучший способ сделать это – оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России", – заявил генсек Альянса.

По словам Столтенберга, НАТО хочет помочь Украине остаться суверенной и независимой европейской нацией.

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