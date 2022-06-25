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Массированный удар по Житомирщине: около 10 ракет сбила украинская ПВО

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Массированный удар по Житомирщине: около 10 ракет сбила украинская ПВО
Сегодня утром оккупанты совершили массированный обстрел Житомирщины. По территории области было выпущено около 30 ракет, около 10 ракет сбили украинские ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашей ПВО!‼️ Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

"В очередной раз не устану повторять эти слова: слышим сирену - идем в укрытие!", - добавил Бунечко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы на Житомирщине: выпущено около 30 ракет, незначительные разрушения военной инфраструктуры, 1 воин погиб, 1 - получил ранение

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Топ комментарии

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ППО - повага і шана!
    Лука - пдрс підхйловий.. а ви, білоруси, мовчки спостерігайте й надалі.. болото..(
  • Елена Мазуренко
    Хотілося би знати, чи телефонував Зе Лукашу для вияснення причини обстрілу з боку бульбашів?
    Якщо обстрілюють з білорусі, то вже треба визначити і її країною-агресором і вводити необхідні санкції.
  • Alex Suhenko
    почему правительство Украины не делает ни каких заявлений по поводу обстрелов из бедоруси.
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