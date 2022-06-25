Россия не захватывала САУ Caesar в Украине, - Генштаб Франции

Генштаб Вооруженных сил Франции назвал фейком информацию о том, что Россия захватила самоходные артиллерийские установки САУ Caesar в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что информацию о якобы захвате САУ сообщил французский политик Режис Кастельно в Telegram, а также "Уралвагонзавод", который в комментариях попросил передать "благодарность президенту Макрону".

"Эта информация ложна. Мы ее категорически отвергаем. Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - проинформировали в Генштабе Франции.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ источником информации о захвате САУ назван малоизвестный французский политик (вероятно член Коммунистической партии Франции, оппозиционер к действующему президенту этой страны) Режис де Кастельно.

"Это доказательство того, что поставка Украине вооружения сильно бьет по нашему врагу и он пытается посеять среди французов недоверие к ВСУ и создать впечатление, что посылать оружие в нашу страну бесполезно", - говорится в сообщении.

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