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Победа Путина в Украине станет "долгосрочной экономической катастрофой", - Джонсон

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Победа Путина в Украине станет "долгосрочной экономической катастрофой", - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения не отвечающего ее интересам мирного соглашения с Россией из-за экономических последствий войны в Европе. Однако победа Путина станет "долгосрочной экономической катастрофой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости... и поэтому давление будет расти, чтобы побуждать - может быть, принудить - украинцев к плохому миру", - сказал он журналистам в столице Руанды Кигали, где он принимает участие в саммите Содружества.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и "долгосрочной экономической катастрофой".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Як би ж на табуретці не сиділо зелене непорозуміння...
  • Вася А
    нет там дружелюбных. да и не было никогда.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Режим юхла падет. И на месте роиси будет много маленьких и дружелюбных стран👍Весёлые кацапы будут всегда рады для туристов станцевать в лаптях и сыграть на балалайке👍
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