В результате утреннего обстрела Николаева и области ранен один человек, - ОВА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу Николаевской ОВА.
"Утром, 25 июня, город снова подвергся обстрелам. Информация уточняется.
В 06:30 с. Первомайское Первомайское общество подверглось обстрелам. В результате значительны разрушения построек и электрического трансформатора. Подробная информация о последствиях уточняется.
Около 06:50 зафиксированы прилеты в с. Константиновка Константиновской громады. Один человек ранен.
Также после 07:00 обстрелов подверглось село Лиманы Галицыновской громады. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также продолжаются обстрелы Березнеговатской громады Баштанского района. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.