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Ночные обстрелы – свидетельство того, что Кремль пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГУР МО

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Ночные обстрелы – свидетельство того, что Кремль пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГУР МО
В ночь на 25 июня был зафиксирован первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, которые выполнили пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска - район города Петриков, близ Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" калужской области РФ, затем через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям", - говорится в сообщении.

Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

"Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине как непосредственного участника", - проинформировали в ГУР МО.

Также стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.

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Топ комментарии

  • Aleks_15
    уже втянули, а не хотят
  • акаб акабіч
    усатый ***** хуже путлера.
  • otosh
    І що далі? Може якийсь аматорський безпілотник впаде на НПЗ в Мозирі? Чи так і надалі будемо спостерігати як українців вбивають з території Білорусі
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