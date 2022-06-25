Украина вернется в границы 1991 года. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля, - Буданов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в эфире "ITV news".
"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - отметил Кирилл Буданов.
Руководитель военной разведки Украины подтвердил, что часть успеха украинской армии в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки и отметил недавнее предложение Великобритании об обучении 10 000 украинских военнослужащих.
"Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого", - подытожил руководитель военной разведки Украины.