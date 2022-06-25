У обстрелянной фашистами мечети в Мариуполе - стихийные могилы, - городской совет
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В марте российские оккупанты обстреляли мечеть в Мариуполе, когда там прятались женщины с детьми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета.
Изысканная мечеть была украшением Приморского парка. Местом, где не только проводили время и молились члены мусульманской общины города, но и гуляли и отдыхали все наши жители.
Однако для оккупантов нет ничего святого. Они обстреляли мечеть в марте, когда там прятались женщины с детьми. Теперь здесь заброшенное место в парке, где расположены стихийные могилы убитых россиянами мариупольцев. Именно так выглядит русский мир и отношение к религии, - отметили в горсовете.