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Россияне интересуются временно оставленным жильем в оккупированном Херсоне, жителей призвали не помогать врагу

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Россияне интересуются временно оставленным жильем в оккупированном Херсоне, жителей призвали не помогать врагу
В оккупированном Херсоне российский агрессор снова активизировал поисковые мероприятия, его интересуют квартиры и дома, владельцы которых вынуждены были временно уехать.

Об этом заявил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Орки в Херсоне снова активизировали поисковые мероприятия. Их очень интересует жилищный фонд, особенно квартиры и дома, владельцы которых были вынуждены временно уехать, спасаясь от бессмысленного и беспощадного "русского мира". Не получив желаемого от председателей ОСМД, они решили самостоятельно провести своеобразную инвентаризацию, собирая данные напрямую от жильцов", - говорится в сообщении.

Как отметил Соболевский, враг собирает эту информацию, чтобы заселяться в пустые квартиры (уже подтверждены случаи заселения), кроме того, они прорабатывают варианты, что в таких квартирах могут скрываться "подпольщики".

Понимая, что за процессом заселения оккупантом наблюдают, враги параллельно пытаются выяснять, кто кроме них интересовался в последнее время квартирами, в которые заехали "новые жители".

Соболевский обратился к херсонцам с призывом не предоставлять оккупантам никакой информации, не помогать врагу ни в чем, поддерживать друг друга.

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Топ комментарии

  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Жильё возле моря на юге -это голубая мечта каждого оккупанта.Да ещё и на шару.Эти пида..сы с удовольствием поменяют свои обосранные яранги на благоустроенное жильё украинцев.И вот за это они готовы убить всех украинцев.Гниды.
  • Sophia-Maria Duglass
    Лозунг « Москаляку на гиляку» должен теперь звучат и на юге Украины , а не только в карпатских лесах ‼️
  • Алекс Скела
    Хапать чужое - это одна из св. русских скреп.
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