Новости • Помощь Украине, Война

ФРГ ведет переговоры с другими странами по поставке Украине необходимого количества гаубиц PzH 2000, - Handelsblatt

5 56514
ФРГ ведет переговоры с другими странами по поставке Украине необходимого количества гаубиц PzH 2000, - Handelsblatt
Германия не прочь прислать в Украину еще больше гаубиц PzH 2000, но сделает это только в случае аналогичных поставок со стороны других европейских партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники в Минобороны ФРГ.

По данным издания, германское правительство планирует выполнить просьбы Киева по обеспечению самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000. Но самостоятельно предоставить необходимое ВСУ количество вооружений ФРГ не может, поэтому ведет переговоры с другими странами. В частности, речь идет о Нидерландах, которые тоже имеют в собственном арсенале такие же САУ, и еще одной страной, которую пока не называют.

Журналисты сообщают, что в настоящее время Украина получила семь PzH 2000 от Германии и пять установок от Нидерландов. Всего для оснащения полного артиллерийского дивизиона ВСУ требует 18 единиц вооружения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Меньше минуты, чтобы занять огневую позицию и выстрелить: Работа САУ CAESAR на восточном направлении. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • stavr
    давайте зброю тихенько
    а відчують наявність зброї на власній тварючій шкірі кацапи
  • botoks
    гарантии - это по их мировоззрению переговоры, обращение в оон, выражение солидарности и собрание саммита в следующем месяце. Такое они умеют делать бесконечно
  • Valter Valter
    А как же Германия нам единолично предлагала *гарантию безопасности* в обмен на капитуляцию, если Германия в одиночку не может поставить нам больше 4 гаубиц? Вот вам яркий пример чего стоят бумажки с *гарантиями* и обещаниями
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости