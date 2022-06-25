Украина получит 1 млрд евро от Германии, - Минфин
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда.
"Мы надеемся получить средства уже в ближайшее время. Этот грант чрезвычайно весомый вклад для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от Правительства Федеративной Республики Германия", - отметил во время подписания Соглашения Сергей Марченко.
Отмечается, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ Украина получила от Правительства Федеративной Республики Германия долгосрочное льготное кредитование общим объемом 300 млн евро для финансирования государственного бюджета.