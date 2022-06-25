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Президент Молдовы Санду готова посетить Украину с официальным визитом

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Президент Молдовы Санду готова посетить Украину с официальным визитом
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности посетить Киев. Анонсировать визит заранее не будут из соображений безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsMaker.

Во время эфира местной передачи Санду заявила, что визит в Киев входит в ее планы.

"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", - заявила президент.

Представитель Зеленского Сергей Никифоров отметил, что визиты в Украину не анонсируются заранее из соображений безопасности.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Ще товариша СИ потрібно запросити до Бучі і індусів
    Україна має заполучити їх у друзі
  • Sophia-Maria Duglass
    Покажите ей Бучу.
  • Анатолій Готич
    Що ж,Молдова в'їхала в кандидатство на шиї воюючої України. Походу, "старша сестра Романія Маре" Молдову продинамила і киданула. Знову ж -" нє адін нарот"...Отож бо...Ок, хай. То маленька, слабосила держава з проблемою присутності москалів на своїх теренах і хапається за соломинку в надії на незалежність і самоствердження в Унії. Чомусь вона мені завжди асоціювалася з якщо не вдовою, то жінкою при нікудишньому чоловікові. Добре, що грузинським ********** УЕ дала відкоша.
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