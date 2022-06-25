Президент Молдовы Санду готова посетить Украину с официальным визитом

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности посетить Киев. Анонсировать визит заранее не будут из соображений безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsMaker.

Во время эфира местной передачи Санду заявила, что визит в Киев входит в ее планы.

"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", - заявила президент.

Представитель Зеленского Сергей Никифоров отметил, что визиты в Украину не анонсируются заранее из соображений безопасности.

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