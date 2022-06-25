Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства РБ, - Воздушные силы

Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. Также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны.

"Крылатые ракеты "Калибр" морского базирования в основном были направлены по целям на Западе Украины. На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования по оперативно-тактическим комплексам - "Искандер" и "Точка" -У". На южном направлении оккупанты применили ракеты "ОНИКС" оперативно-тактического комплекса "Бастион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты Х-22, Оникс, Искандер являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных Сил. Ведь скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО.

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"Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины", - резюмируют в Командовании Воздушных сил ВСУ.