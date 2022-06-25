Конфискованные российские активы должны пойти на восстановление Украины, - Яресько
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила экс-министр финансов Украины (2014-2016 гг.), директор Совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико в 2017-22 годах Наталья Яресько во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
"Первое - это то, каково видение Украиной своего восстановления, что Украина видит для себя как план. И этот план должен вдохновлять. Поскольку второй вопрос - как собрать средства, чтобы обеспечить это восстановление, какие должны быть источники", - отметила она.
По словам Яресько, восстановление должно базироваться на новейших технологиях, в частности, в сфере жилья, а также соответствовать стандартам ЕС.
Относительно путей финансирования экс-министр финансов назвала несколько ключевых источников.
"Прежде всего, это конфискация российских активов. Я знаю, что в каждой юрисдикции, где были заморожены активы России, нужно принять конкретные законы, разработать процедуру. И это также будет сопровождаться и судебными делами, конечно", - пояснила она.
"Это все потребует времени, но этот процесс уже нужно начинать. И в законодательном плане тоже", - отметила она.
В то же время, добавила экс-министр, Украина может привлечь для восстановления средства международных финансовых учреждений, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Большой двадцатки. Кроме восстановления необходимо будет обеспечить макроэкономическую финансовую поддержку Украины.
"Конечно, это может нуждаться и в определенной реструктуризации долга", - сказала Яресько.