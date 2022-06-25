Активы причастных к агрессии РФ должны компенсировать потери Украины. Подтверждено наличие у фигурантов 16 объектов недвижимости, а также счетов и участков за границей, - Венедиктова

Активы причастных к агрессии РФ должны компенсировать потери Украины.

Об этом отметила в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя итоги 100 дней работы Task Force, информирует Цензор.НЕТ.

"Провели на этой неделе координацию на уровне руководства всех правоохранительных и государственных органов. Мы вместе работаем над возмещением ущерба государству и гражданскому населению, нанесенного вооруженной агрессией РФ, в рамках уголовных производств", - отметила она.

Венедиктова напоминает, что российские "борцы с Западом" любят вить роскошные гнезда на вражеской чужбине и прятать там свои яхты и другое имущество. Наша общая задача - розыск по всему миру, арест и конфискация активов причастных к агрессии РФ и военных преступлений и связанных с ними лиц.

"За время работы межведомственной группы мы уже немало успели и поставили перед собой более масштабные цели. Сейчас нами подтверждено наличие у фигурантов "магистрального дела" по агрессии РФ 16 объектов недвижимости, 5 счетов в банках, 4 компаний и 2 земельных участков за рубежом. Направлено уже 5 запросов о международной правовой помощи по наложению ареста на недвижимое имущество подозреваемых граждан российской федерации в компетентные органы Итальянской Республики, Королевства Испании, Швейцарскую Конфедерацию и Чешскую Республику", - информирует генпрокурор.

Также читайте: Канадский парламент одобрил закон о конфискации российских активов

Она также добавляет, что для эффективности розыска активов налажено эффективное взаимодействие правоохранительных, разведывательных и других государственных органов, компетентных органов иностранных государств, Европола.

Также работаем с Task Forse KleptoCapture Департамента юстиции США и Task Forse Freeze and Seize Европейской комиссии и другими партнерами, привлекаем международных экспертов. Применяем инструменты OSINT, анализ товарных, финансовых и ценно-бумажных потоков. Кроме этого, Task Force будет осуществлять системный анализ активов компаний , бенефециарами которых являются субъекты РФ", – резюмирует Венедиктова.