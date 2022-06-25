Российские вертолеты обстреляли приграничье Сумщины, жертв нет, - ГПСУ

Российские оккупанты с вертолетов обстреляли территории Краснопольской громады на Сумщине.

Об этом в Telegram сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады.

Предварительно жертв вследствие этого обстрела нет", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты обстреляли автомобиль волонтеров в Херсонской области, - МВД. ФОТО