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Российские вертолеты обстреляли приграничье Сумщины, жертв нет, - ГПСУ

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Российские вертолеты обстреляли приграничье Сумщины, жертв нет, - ГПСУ
Российские оккупанты с вертолетов обстреляли территории Краснопольской громады на Сумщине.

Об этом в Telegram сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады.

Предварительно жертв вследствие этого обстрела нет", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ihor Hrytseliak
    Шкода ,що на кордоні в кущах не сидів хтось зі стінгером.
  • Urs
    нет. И не будет. Они нужны в зоне боёв. И даже если бы в кустах и сидел расчет ПЗРК, который лупит глаза в направлении границы круглосуточно, то все равно они бы этого вертолета и не увидели бы, потому что залп НУРСами вертолет делаес с кабрирования вне радиуса действия ПЗРК.

    Для нивелирования подобной угрозы необходимо либо уничтожение военной аэродромной структуры в приграничных областях, либо насыщение наших приграничных районов комплексами ПВО среднего радиуса действия для поражения целей над территорией лаптестана на глубине до 50 км. А лучше и то, и другое.
    В общем-то, это закономерный результат того факта, что два года назад Владимир Александрочив послал ***** Олега Петровича, который просил 40 миллионов долларов для доработки комплекса ПВО среднего радиуса действия на основе уже готовой ракеты "ольхи". А пока теперь длительный исторический период местное население приграничных областей Украины, граничащих с балалайней, будет жить в таком лоторейном режиме, когда в твою клуню в любой момент может прилететь изделие, стоимостью всего пару десятков тысяч долларов (ракета НУРС стоит не дорого). Напомню еще раз украинскую народную примету: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.

    Проценты по результатам голосования в Сумской области подсказать, или сами посмотрите?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Хто в курсі, у прикордонників взагалі стінгерів немає?
    По гвинтокрилам можна було б зі стінрегів **@нути!
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