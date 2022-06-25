Российские вертолеты обстреляли приграничье Сумщины, жертв нет, - ГПСУ
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Российские оккупанты с вертолетов обстреляли территории Краснопольской громады на Сумщине.
Об этом в Telegram сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады.
Предварительно жертв вследствие этого обстрела нет", - говорится в сообщении.