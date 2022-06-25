Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане
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Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливанской Республике.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубликованы на сайте главы государства.
В частности, президент уволил:
посла в Грузии Игоря Долгова;
посла в Словакии Юрия Мушку;
посла в Португалии Инну Огнивец;
посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка;
посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.