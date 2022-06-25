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Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане

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Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане
Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливанской Республике.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубликованы на сайте главы государства.

В частности, президент уволил:

посла в Грузии Игоря Долгова;
посла в Словакии Юрия Мушку;
посла в Португалии Инну Огнивец;
посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка;
посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Зеленский , звільни ГЕТТМАНЦЕВА ‼️‼️‼️

    Підлога Маккартні

    Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:


    25.06.2022 13:14 Відповісти
  • баламут
    А посла в Словении как же? Тарану что сойдет с рук два года развала армии и замораживание оборонных заказов 19-21 года?
  • Evgen Karpenko
    Я,навіть боюсь уявити, кого Оманський, призначить новими послами, але після Тарані, не здивуюсь і Колюні-стечкіну...
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