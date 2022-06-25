Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливанской Республике.