Оккупанты выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимитный ресурс, - Резников

Российские оккупанты выпускают до тысячи снарядов в течение часа, чтобы подавить психологическое состояние украинских защитников.

Об этом он заявил в интервью ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. ...Тысячу снарядов в час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению.

Поэтому против такого безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения", – отметил глава Минобороны.

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