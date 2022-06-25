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Оккупанты выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимитный ресурс, - Резников

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Оккупанты выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимитный ресурс, - Резников
Российские оккупанты выпускают до тысячи снарядов в течение часа, чтобы подавить психологическое состояние украинских защитников.

Об этом он заявил в интервью ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. ...Тысячу снарядов в час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению.

Поэтому против такого безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения", – отметил глава Минобороны.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Ну вот вам и ответ почему наше миролюбство нас же убивает. Вместо того чтобы уничтожить склады и технику на Беларашке которая нас засыпает ракетами, мы даем возможность рашистам по нас стрелять безнаказанно и пополнять запасы боеприпасов.
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    А ми їх шматками асфальту, шматками асфальту.
  • Валентина Саюн c856325a
    Ефективна оборона це не заважати ЗСУ робити свою справу без політруків оп,а безлімітки просто не буває. Все має свою ціну. Боріться і перемагайте.
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