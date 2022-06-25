Вопрос увольнения главы СБУ Баканова пока не рассматривается, - Вениславский

Вопрос ротации руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова не рассматривается.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время телемарафона в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня на данный момент нет информации, что рассматривается вопрос о замене руководителя Службы безопасности Украины, поэтому обсуждать какие-то инсайдерские слухи, которые кто-то пытается подать, как от приближенных источников, я думаю, преждевременно", - сказал Вениславский в национальном телемарафоне в субботу.

По его словам, этот вопрос в профильном комитете не рассматривался.

В то же время Вениславский отметил, что у членов парламентского комитета по нацбезопасности "к отдельным представителям сектора безопасности и обороны действительно есть вопросы, насколько эффективно они выполняют свои задания в условиях войны", но это не относится к руководителям.

"Если наберется критическая масса таких вопросов, то не исключено, что может быть инициирована их замена", - подчеркнул народный депутат.