Вопрос увольнения главы СБУ Баканова пока не рассматривается, - Вениславский
Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время телемарафона в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня на данный момент нет информации, что рассматривается вопрос о замене руководителя Службы безопасности Украины, поэтому обсуждать какие-то инсайдерские слухи, которые кто-то пытается подать, как от приближенных источников, я думаю, преждевременно", - сказал Вениславский в национальном телемарафоне в субботу.
По его словам, этот вопрос в профильном комитете не рассматривался.
В то же время Вениславский отметил, что у членов парламентского комитета по нацбезопасности "к отдельным представителям сектора безопасности и обороны действительно есть вопросы, насколько эффективно они выполняют свои задания в условиях войны", но это не относится к руководителям.
"Если наберется критическая масса таких вопросов, то не исключено, что может быть инициирована их замена", - подчеркнул народный депутат.