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Мы поддерживаем Молдову на фоне очередных угроз из Москвы, - Кулеба

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Мы поддерживаем Молдову на фоне очередных угроз из Москвы, - Кулеба
Украина поддерживает народ Молдовы на фоне угроз РФ, свидетельствующих лишь о слабости России.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, звучащих из Москвы. Угрозы другим государствам - это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Dmitri 18251fb2
    Надо ПМР совместно с Молдовой хакнуть. Нам оружие и возможность использовать скованные на границе войска, Молдове освобожденные территории.ъ
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Спільно вирішити питання нашого спільного гемора ,Придністров'я!!))
  • Григорий Слободянок
    Щоб допомагти Молдові, треба втілити повну енергетичну і транспортну блокаду "ПМР" до повного виведення роззброєнного контингенту російських військ, роззброєння місцевих бойовиків і передачі частини вмісту складів колишньої 14-армії СРСР Україні.
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