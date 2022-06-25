Мы поддерживаем Молдову на фоне очередных угроз из Москвы, - Кулеба

Украина поддерживает народ Молдовы на фоне угроз РФ, свидетельствующих лишь о слабости России.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, звучащих из Москвы. Угрозы другим государствам - это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", - подчеркнул министр.

Читайте также: Президент Молдовы Санду готова посетить Украину с официальным визитом