Мы поддерживаем Молдову на фоне очередных угроз из Москвы, - Кулеба
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Украина поддерживает народ Молдовы на фоне угроз РФ, свидетельствующих лишь о слабости России.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, звучащих из Москвы. Угрозы другим государствам - это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", - подчеркнул министр.