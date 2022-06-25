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В Харьковском национальном университете им. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и литературы

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В Харьковском национальном университете им. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и литературы
В одном из старейших университетов Восточной Европы Харьковском национальном университете им. Каразина больше нет кафедр русского языка и истории русской литературы. Теперь в университете будет действовать кафедра славянской филологии. Для этого привлекли преподавателей польского языка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на STATUS QUO, эту информацию подтвердили сотрудники вуза.

В часности, с 1 июня с целью оптимизации учебного процесса была проведена реорганизация структурных подразделений филологического факультета университета и на базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и литературы была создана кафедра славянской филологии.

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Напомним, три харьковских вуза попали в топ лучших в мире. Всего в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 11 украинских вузов. Высокую позицию в рейтинге среди украинских учреждений высшего образования занимает Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина.

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Топ комментарии

  • Маринов Михаил
    Давно пора было это сделать. Зачем так долго ждали?
  • Dima30
    Дуже добре,натомість запровадьте катедру англійської мови та літератури ,а ще,що б не прив'язувати себе до історії російської імперії та її діячив варто перейменувати і сам університет на честь сера Бориса Джонсона!
  • Super Gut
    Тобто кафедра лізать зад рашистам тебе влаштовує?
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