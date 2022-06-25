На сегодняшний день открыто 830 дел по факту коллаборационизма, 1355 человек уже получили подозрения, - Клименко

Национальная полиция расследует 830 уголовных производств по факту коллаборационизма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью изданию "НВ" глава Нацполиции Игорь Клименко.

"830 уголовных производств открыто по статье о коллаборационной деятельности. 1355 человек за коллаборационизм уже получили подозрения на сегодня. И в суд мы успели направить 55 таких уголовных производств", - сказал он.

Глава Нацполиции уточнил, что фигурантами дел являются находившиеся у власти люди, а также бывшие работники правоохранительных органов.

"Есть такие люди, которые откровенно симпатизировали Российской Федерации, ждали "русский мир". Это связано было и с пропагандой, которую навязывали многие годы российские средства массовой информации и некоторые политические партии, функционировавшие на территории нашего государства", – отметил Клименко.

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