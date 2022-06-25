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Беларусь может перебросить ДРГ на территорию Украины, - Скибицкий

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Беларусь может перебросить ДРГ на территорию Украины, - Скибицкий
Отдельные подразделения специального назначения русской Федерации проводят совместные учения с подразделениями сил особых операций Беларуси.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территорию Украины.

И, соответственно, они изучают район возможных боевых действий. Мы это видели и в предыдущие годы, когда проводились двусторонние совместные учения россиян и белорусов у наших границ. Это по всей линии границы.

В чем опасность? Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые затем могут войти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодняшний день мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что через две-три недели российские войска могут снова вернуться на территорию Беларуси", - пояснил Скибицкий.

Читайте: Россия не отказалась от плана полного захвата Украины, - Скибицкий

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Белорузкие войска 24 февраля вероломно перешли границу Украины и уже стояли с сотнями танков и бронетехники в 40км от Киева. И без всякого повода. И только ушли с Украины потому что получили по зубам а не потому что их совесть замучала. Почему у нас до сих пор не хотят признавать что Беларашка воюет против Украины и не хотят давать ответку по Беларашке за ракетные удары я не понимаю.
  • Sophia-Maria Duglass
    На эту границу надо поставить белорусскую освободительную армию . Тогда белорусы из войск Луки будут переходить на сторону украинцев вместе с оружиеМ
    и после режим Луки падет
  • Royal Flush d24c21f6
    зачем скрывать что войска бульбафюрера давно действуют на стороне ***** под чужим флагом?
    или это страшная военная тайна?
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