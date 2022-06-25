Россияне распространяют информацию о сносе домов в Мариуполе, чтобы вернуть людей в город, - Андрющенко

В Мариуполе оккупанты распространяют планы о сносе неповрежденных жилых домов.

Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Подконтрольными россиянам пабликами сегодня распространена "секретная" информация о подлежащих сносу домах в Мариуполе. Информация распространяется достаточно быстро и вызывает бешеный резонанс среди мариупольцев в эвакуации", - отметил Андрющенко.

По его словам, эта информация является сознательным фейком.

"Проанализировав перечень зданий, мы уверенно можем заявить, по меньшей мере, 30% из этого перечня вообще не имеют повреждений.

Также читайте: У обстрелянной фашистами мечети в Мариуполе - стихийные могилы, - городской совет

Цель распространения такой дезинформации единственная - из-за психологического влияния и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой. В Мариуполь. Где для оккупантов катастрофическая нехватка трудоспособного населения", - подчеркнул Андрющенко.

Он призвал мариупольцев не поддаваться панике.

"Вас сознательно тянут в путь в один конец для использования в качестве современных рабов России", – написал советник.

Также читайте: Мариуполь превращается в зону бандитизма, - Андрющенко