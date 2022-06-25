Метинвест предостерегает мир от покупки металла, украденного РФ: есть юридические механизмы для привлечения к ответственности

Россия, которая ворует украинский металл в оккупированном Мариуполе, а также все, намеренные купить этот металл, будут привлечены к ответственности по нормам закона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор металлургического комбината Запорожсталь Александр Мироненко, который предостерег мир от покупки краденого.

"Сейчас в Мариуполе происходит банальное воровство металла. Рашисты просто вывозят металл из порта, где к началу войны были сотни тысяч тонн продукции, предназначенной для клиентов в Европе. Также очень много металла было на наших предприятиях. И его банально воруют и вывозят в РФ", - рассказал он.

В то же время он подчеркнул: всю украденную продукцию "Метинвест" может легко отследить, а юридический отдел компании "Метинвест" Ахметова и Новинского уже работает над механизмом, по которому все причастные к нелегальным сделкам будут привлечены к ответственности.

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"Эта продукция маркирована, и ее очень легко отследить. Поэтому я хотел бы предупредить всех, кто хочет покупать этот металл: есть юридический механизм, и наши юристы работают над тем, чтобы каждый, кто будет причастен к операциям с металлом, понес ответственность согласно украинскому и европейскому законодательству", - подчеркнул Мироненко.

Как известно, российские оккупанты вывезли в Ростов уже три корабля с металлом ММКИ и "Азовстали", который был похищен в Мариуполе. Металлургические заводы обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по факту грабежа, а также призвали своих партнеров за рубежом и компании-операторы портов во всем мире не принимать участия в операциях с ворованным металлом, а о попытках его продажи сразу сообщать в компанию "Метинвест".

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